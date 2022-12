La nota modella Bianca Balti si farà operare per una doppia mastectomia preveniva per ridurre il rischio di tumore.

Portatrice della mutazione BRCA1, la nota modella Bianca Balti ha preso la decisione di operarsi e di rimuovere entrambi i seni e le ovaie per evitare il rischio di tumore, più elevato nelle donne portatrici di tale condizione.

La decisione di Bianca Balti

Bianca Balti

A raccontare quello che accadrà il prossimo 8 dicembre, è stata proprio Bianca Balti che ha scritto ai suoi seguaci nella sua newsletter.

“Qualche mese fa scrissi in una newsletter del BRCA1, la mutazione genetica che mi è stata diagnosticata e che aumenta esponenzialmente il mio rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. Donne mutate come me iniziarono a scrivermi da tutta Italia e persino dall’estero, ringraziandomi per dare voce ad una prognosi sconosciuta ai più. Sentii la responsabilità di usare il mio profilo Instagram per informare, perché l’educazione è prevenzione e, chissà, magari avrei potuto salvare delle vite […]”.

Dopo essere sparita per qualche tempo, la Balti è tornata ora a raccontare come si è evoluta la sua situazione: “Per questo motivo nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi sento fragile. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità”.

Sulle tempistiche la Balti ha aggiunto: “Mancano due giorni. Giovedì 8 dicembre 2022, verrò ricoverata per l‘asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. […]”.

“La mia voglia di lottare è sempre stata direttamente proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempre scelto io di esistere”. La newslettere della modella si conclude con un messaggio rivolto alle figlie: “Mamma si opera perché ama troppo la vita’. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita”.

Di seguito un recente post Instagram della modella:

