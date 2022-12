Giovanni Allevi continua la sua battaglia contro il tumore e dall’ospedale ha voluto mandare un messaggio a chi lo sostiene.

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule”. Erano state queste, solamente pochi mesi fa, le parole di Giovanni Allevi alle prese con la battaglia contro un mieloma. Ad oggi, le cure continuano e il compositore ha voluto mandare un messaggio via social.

Giovanni Allevi: il videomessaggio dall’ospedale

Giovanni Allevi

A giudicare dall’emozione che Giovanni Allevi mostra nel suo video messaggio, si tratta di uno dei periodi più difficili della sua vita, dal punto di vista fisico e psicologico. Da mesi l’artista 53enne sta affrontando tutto il percorso di cure necessario per guarire da un mieloma, malattia diagnostica lo scorso giugno.

Oggi, come detto, direttamente dall’ospedale, ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che dal primo momento gli hanno mostrato grande affetto e solidarietà.

“Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato”, ha detto il pianista abbozzando un sorriso. “Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene”.

Proprio sul finire della sua frase, inevitabile, un cedimento. Un abbozzo di pianto, trattenuto, forse, per non mostrarsi troppo sofferente e triste. Eppure, siamo sicuri, purtroppo Allevi, almeno dentro lo è. Per questo i tanti commenti arrivati dopo la clip serviranno per rendere più “dolce”, se possibile”, tutto questo.

Il mieloma – si legge nella scheda informativa sulla malattia diffusa dall’Istituto Superiore di Sanità – può presentarsi in molte zone del corpo ed è per questo detto multiplo. Tra i sintomi si registrano dolore fisso e fragilità ossea, stanchezza, debolezza e fiato corto da anemia, frequenti infezioni, sanguinamento e lividi.

Di seguito il videomessaggio dell’artista pubblicato in un post su Instagram:

