Pregi, difetti, mentalità e anche persone importanti per la sua carriera. Stefano De Martino si racconta a tuttotondo.

Non solo gossip e lavoro. Nella recente intervista a TV, Sorrisi e canzoni a Stefano De Martino c’è spazio anche per un viaggio introspettivo con diversi aneddoti relativi alla sua carriera e al suo carattere. Il compagno di Belen ha raccontato molto del suo carattere, anche i dettagli più nascosti.

Stefano De Martino si racconta

Stefano De Martino

In occasione del programma ‘Bar Stella’ da lui condotto, Stefano De Martino, come detto, è stato intervistato da TV, Sorrisi e canzoni in edicola da oggi 6 dicembre.

Diversi i temi affrontati dall’ex ballerino di Amici. Uno di questi riguarda proprio l’esperienza al talent show di Maria De Filippi ed in particolare un consiglio che la conduttrice gli ha dato, non solo all’epoca, ma in generale quando la sua carriera ha avuto un bel balzo in avanti in televisione. “Maria all’inizio mi disse: ‘Sii te stesso’: è la cosa più difficile da fare in televisione, si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”.

Si passa poi all’amore per il ballo: “Mio padre era ballerino del San Carlo di Napoli, mi piaceva vederlo ma non ho mai pensato di fare la stessa carriera. Un giorno una maestra della scuola di danza di mia sorella, che accompagnavo io, mi disse di provare. E da quel momento non ho più smesso”.

Sulla sua carriera e dell’approccio a nuove sfide, poi: “Sono schiavo del mio entusiasmo, quando lo perdo devo trovare il modo per riaccenderlo. La televisione? Sono così: se sto scomodo mi diverto, se sto comodo mi annoio”.

Di seguito proprio il post Instagram del ballerino e conduttore con la copertina del settimanale TV, Sorrisi e canzoni:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG