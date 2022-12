Alfonso Signorini protagonista di una gaffe al Gf Vip: così ha svelato in anteprima il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La coppia nata nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato nel salotto di Verissimo di essere in attesa della prima figlia. Fiocco rosa, dunque, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che si sono conosciuti ed innamorati proprio davanti alle telecamere del reality show di Canale 5. Il nome della piccola era rimasto segreto fino a quando i due ex vipponi non lo hanno svelato ad Alfonso Signorini che, nel corso della diretta di ieri, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe!

Alfonso Signorini svela il nome della figlia dei “Basciagoni”

“Sophie è incinta, aspetta una bambina e si chiamerà Celine!”, ha annunciato Alfonso Signorini mentre si intratteneva a chiacchierare con Sonia Bruganelli.

“Uh che bello!”, ha commentato l’opinionista che, già nella scorsa edizione, aveva palesato la sua grande simpatia per la Codegoni.

E, mentre Signorini e la Bruganelli raccontavano la gioia di questa gravidanza, Giulia Salemi è intervenuta facendo notare al conduttore di aver spoilerato il nome della figlia dei “Basciagoni”.

“Twitter è impazzito perché tu hai spoilerato il nome della figlia dei Basciagoni!”, ha fatto sapere la Salemi, mentre Alfonso sembrava interdetto: “Ma si chiamerà Celine veramente! Ah, non lo sapevo…”

“Loro non lo hanno ancora detto! – ha precisato Giulia – .Sappi che io non ti dirò mai niente!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG