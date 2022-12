Fedez si racconta senza filtri: dalla malattia alle accuse per l’eccessiva esposizione social dei figli e della sua famiglia.

I Ferragnez dividono il web: da una parte i fervidi sostenitori e dall’altra coloro che li accusano di monetizzare sui figli o esporsi troppo sui social per guadagnare sulle spalle dei follower. Chiara Ferragni e Fedez, però, hanno imparato nel tempo a sorvolare su alcune polemiche, continuando ad utilizzare i propri mezzi di comunicazione come meglio credono e come, in realtà, fanno gran parte dei personaggi popolari in rete.

Fedez si racconta: la malattia e la replica alle polemiche

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione della puntata speciale di Natale di Lol Xmas, Fedez ha voluto chiarire il suo punto di vista sull’utilizzo di Instagram (e company), ammettendo – forse – di aver esagerato a postare in alcune occasione.

“(Io e Chiara Ferragni, ndr) Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone – ha chiarito il rapper ora impegnato come giudice di X Factor 2022 – . Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”.

“Se ho esagerato nel postare? Sì certo, ora come ora non mi viene in mente un episodio particolare ma sono cose che capitano a tutti”, ha aggiunto.

E, proprio sui social, Fedez ha deciso di raccontare la scoperta del tumore, l’operazione e la ripresa. Ad oggi, dopo la malattia, è tornato in forma, ma continua con le cure necessarie.

“Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro – ha spiegato -.In questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene”.

“Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa”, ha concluso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG