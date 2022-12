Espulsa dal Gf Vip per aver inneggiato al bullismo, Ginevra Lamborghini torna in casa come ospite: il web non ci sta e si scatena la polemica.

Ginevra Lamborghini ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip lo scorso settembre, ma la sua partecipazione al reality show è durata pochissimo. La concorrente è stata espulsa per aver inneggiato al bullismo contro Marco Bellavia ma, a dispetto di altri ex squalificati dal gioco, ha sempre avuto la possibilità di presenziare in studio. Ora, a dispetto delle regole del Gf Vip, Alfonso Signorini ha deciso di farla rientrare in casa come ospite.

Il web contro il Gf Vip

L’annuncio del ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà è stato dato nel corso della diretta di ieri, 5 dicembre.

Lunedì 12 dicembre prossimo, quindi, la sorella di Elettra varcherà nuovamente la soglia della porta rossa come ospite.

Una scelta, questa, derivante probabilmente dalla voglia di alimentare il triangolo composto da Ginevra, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Ma davanti alla decisione presa dal programma, il pubblico e il web sono insorti accusando Alfonso Signorini e gli autori del Gf Vip di voler favorire una “figlia di papà”.

Negli anni precedenti, infatti, gli squalificati dal reality show di Canale 5 non avevano nemmeno accesso agli studi televisivi. La Lamborghini, com’è noto, è costantemente presente nel corso delle dirette tv e, tra qualche ora, potrà anche rientrare in casa.

“Secondo me, non dovrebbe entrare, per rispetto di tutti i concorrenti squalificati nelle edizioni precedenti. Già è privilegiata a stare in studio”, “Un buon motivo per non guardate più il Grande Fratello. Ho spento la TV. Fine”, si legge in rete, “Siete vergognosi !!! Stop bullismo”, “Si parla di bullismo, si parla di discriminazione, è stato detto che la sua affermazione è stata di una gravità estrema e poi? Tutto dimenticato”, hanno continuato a polemizzare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG