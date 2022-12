Kirstie Alley è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attrice americana aveva 71 anni ed era diventata celebre grazie ai ruoli nella sitcom Cin cin e nel film Senti chi parla, dove aveva recitato accanto a John Travolta. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai figli, True e Lillie Parker, che hanno omaggiato per l’ultima volta la madre con parole piene di affetto.

“Siamo rattristati di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente – si legge nel post pubblicato su Twitter dai figli di Kirstie Alley – .È stata circondata dai familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa fosse successa. È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa”.

A ricordare l’attrice dopo la sua morte è stato anche John Travolta, che le ha dedicato sui social un messaggio pieno di affetto.

“Kirstie è una delle migliori persone che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene, so che ci rivedremo ancora”, ha scritto l’attore a corredo di uno scatto che ritrae la Alley al culmine della sua carriera.

