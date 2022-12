Come sta Valentina Ferragni? In tanti se lo sono chiesti dopo qualche ora di silenzio da parte della nota influencer. La risposta? Non benissimo…

Solamente un giorno fa, Valentina Ferragni aveva dedicato alcuni momenti ai suoi fan raccontando anche dei dettagli relativi al suo passato non indifferenti. Sfruttando il maltempo a Milano, la sorella di Chiara Ferragni si era riposata sul divano e aveva aperto il suo cuore ai seguaci Instagram. E chissà che proprio la pioggia nel capoluogo lombardo non sia la causa di alcune problematiche di salute che l’hanno colpita in queste ore.

Valentina Ferragni fa preoccupare i fan

Valentina Ferragni

Come detto, dopo essersi aperta a 360* con i fan, Valentina Ferragni è stata assente per circa un giorno. Proprio i suoi seguaci si sono domandati che fine avesse fatto. Oggi, è stata lei stessa a raccontare tutto.

Attraverso una storia Instagram, la sorella di Chiara ha spiegato: “Scusate se sono sparita ma ho la febbre e ho dormito tantissimo”, ha scritto la giovane ragazza.

Nella storia successiva ha voluto stemperare la situazione con una foto divertente che la dovrebbe rappresentare in questo momento. (ha messo un cane decisamente “spelacchiato”).

Come anticipato, poche ore prima di informare tutti di non stare benissimo, la ragazza aveva svelato alcuni dettagli della sua vita, compresi dei particolari molto intimi. Valentina aveva spiegato di aver avuto a che fare con attacchi di panico: “Si, ho sofferto di attacchi di panico. Proprio per questo ho deciso di iniziare un percorso di psicoterapia che mi ha aiutato e mi sta aiutando a superarli. Mi dispiace per chi vede ancora questa cosa come un tabù. Per me questa cosa è fondamentale: parlare con qualcuno. Anche perché si impara a conoscersi ancora di più. Penso che molti meccanismi che noi attuiamo nella nostra vita siano dettati da cose che ci sono accadute nella vita”, erano state le sue parole.

Di seguito l’ultimo post Instagram della ragazza:

Riproduzione riservata © 2022 - DG