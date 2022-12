Q&A molto interessante e personale per Valentina Ferragni che ha raccontato ai suoi fan alcuni dettagli della sua vita, anche inediti.

La pioggia milanese l’ha obbligata a restare a casa e così Valentina Ferragni ha deciso di passare il suo tempo con i fan. Simpatico e anche molto intimo Q&A con i seguaci Instagram per la sorella di Chiara che ha parlato di diverse tematiche. Dai suoi pregi e difetti, fino alla fine della relazione col suo ex e anche argomenti davvero personali come gli attacchi di panico.

Valentina Ferragni e il Q&A con i fan

Valentina Ferragni

Tra le diverse domande arrivate a Valentina Ferragni, anche una personale sugli attacchi di panico. A chi le chiedeva se ne avesse mai sofferto, la ragazza ha risposto: “Si, ho sofferto di attacchi di panico. Proprio per questo ho deciso di iniziare un percorso di psicoterapia che mi ha aiutato e mi sta aiutando a superarli. Mi dispiace per chi vede ancora questa cosa come un tabù. Per me questa cosa è fondamentale: parlare con qualcuno. Anche perché si impara a conoscersi ancora di più. Penso che molti meccanismi che noi attuiamo nella nostra vita siano dettati da cose che ci sono accadute nella vita”.

La sorella di Chiara ha poi parlato dei suoi pregi e dei difetti: “Allora, dovrebbero dirli le persone vicino a me. Pregi: sono altruista, comprensiva con gli altri e spero simpatica. Difetti? Testarda, molto. Smemorata, alle volte dimentico di rispondere ai messaggi. E infine un po’ distratta perché, come sapete, cado sempre quando cammino”.

Un passaggio anche sulla fine della sua relazione con Luca Vezil: “Come coppia c’erano degli alti e bassi. Io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

