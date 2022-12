Sonia Bruganelli ha raccontato alcuni “segreti” dello stare bene insieme a Paolo Bonolis. Dichiarazioni che fanno molto discutere…

Indipendenti e autonomi ma non per questo non coinvolti emotivamente. Eppure, le parole di Sonia Bruganelli sul suo rapporto con Paolo Bonolis lasciano tutti a bocca aperta. La donna, al settimanale Nuovo, ha svelato alcuni dettagli relativamente al suo matrimonio e alle scelte “di coppia”, non proprio consuete.

Sonia Bruganelli e il rapporto con Paolo Bonolis

Che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avessero scelto una via di portare avanti la loro storia coniugale piuttosto “alternativa” era noto. Adesso, però, arrivano nuovi dettagli riguardo al vivere in camere separate e addirittura in abitazioni distinte.

“Il segreto per stare insieme? Per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento”, le parole della donna riprese anche da Repubblica e Fanpage. “Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele”. E ancora: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

Già in passato l’attuale opinionista del GF Vip aveva spiegato al Corriere della Sera: “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele (la figlia più piccola, ndr). Silvia (la figlia più grande, ndr) resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Insomma, come spesso accade quando parla, la Bruganelli non è mai banale. Chissà se le sue parole faranno discutere i tanti telespettatori e seguaci sui social che sono sempre molto attenti alle vicende che la riguardano.

Di seguito, invece, un toccante post Instagram della donna dedicato a suo marito e alla figlia:

