Cosa è accaduto nell’ultimo weekend? Le notizie di gossip hanno animato il primo fine settimana di dicembre 2022: ecco cosa è successo.

Dalle ultime nella casa del GF Vip fino agli ospiti di Verissimo, passando per il mondo dei social e i salotti di Rai e Mediaset fino all’annuncio dei big in gara a Sanremo 2023: tutto quello che è successo nel weekend e che vi siete perso!

Le news di gossip del weekend

Protagonisti indiscussi del fine settimana sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, negli studi di Silvia Toffanin hanno scoperto di essere in attesa di una bambina. Lacrime di gioia per la coppia formatasi nella casa del Gf Vip.

E, proprio dalle mura di Cinecittà, l’ultima lite tra Oriana e Antonino ha fatto chiacchierare la rete. La Marzoli, che qualche giorno fa aveva parlato di un ritardo, ha picchiato Spinalbese.

Oriana ha avuto questi modi aggressivi, perché Antonino l’ha rifiutata nuovamente perché voleva mettersi nel letto con lui.



Poi in prima serata, mi raccomando fatela ancora passare per sedotta e abbandonata. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/JhrNWGLYxm — Har✨ (@is16__) December 3, 2022

Occhi puntati anche sul matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: presenti molti ex concorrenti del Gf Vip ad eccezione di Katia Ricciarelli. Invitata a cantare in chiesa, ha dato buca a causa di un abbassamento di voce. Grande assente anche Alfonso Signorini, inizialmente indicato come testimone della sposa: ha declinato per impegni di lavoro a Milano ed è stato sostituito da Giucas Casella.

Preoccupazione per Mara Venier che, poco prima dell’inizio di Domenica In, ha ricevuto una notizia dal marito Nicola Carraro, che ha contratto il Covid. L’imprenditore, ora a Santo Domingo, sarebbe in buona salute.

Infine, la notizia che tutti aspettavano: Amadeus ha finalmente annunciato i big in gara a Sanremo 2023. Torneranno all’Ariston grandi nomi come Giorgia, I cugini di campagna, gli Articolo 31, Gianluca Grignani e Anna Oxa.

