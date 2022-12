Alberto Angela parla per la prima volta degli ultimi giorni del padre Piero e si commuove negli studi di Che tempo che fa.

La morte di Piero Angela è un lutto che ha colpito non solo i familiari, ma anche i sostenitori del giornalista che per anni è stato volto della Rai. Attraverso trasmissioni di approfondimento che hanno fatto la storia della televisione italiana – una tra tante Super Quark – è riuscito ad avvicinare anche i più giovani alla scienza e, proprio su di loro, Piero Angela ha sempre sostenuto che fosse necessario investire. Il figlio Alberto, che ha sta percorrendo la stessa carriera del padre, ha raccontato commosso le ultime settimane di vita del conduttore.

Alberto Angela racconta gli ultimi giorni del padre Piero

“Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse – ha raccontato Alberto Angela a Fabio Fazio – . Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’”.

Piero Angela, infatti, aveva informato delle sue condizioni di salute solo 5 0 6 familiari, tenendo all’oscuro tutti gli altri, compresi i collaboratori.

“Ho visto un coraggio incredibile negli ultimi tempi. Ha finito un libro, ha fatto Super Quark, si è preparato per il futuro con un libro per i giovani – ha continuato a raccontare il figlio del compianto giornalista – . Lui sosteneva che dobbiamo investire di più sui ragazzi. Quello è stato un lascito come di un capitano che dice ‘non ci sarò, ma la rotta secondo me è questa’”.

Tra le ultime cose realizzate da Piero Angela c’è anche un disco. “Suonava il pianoforte, il jazz da sempre. Lui si è messo, è venuto in Rai, aveva difficoltà a muoversi, ha inciso tre brani – ha continuato a svelare – . Il 22 dicembre sarà lui a fare un regalo agli altri, ci sarà un podcast e vedrete una dozzina di suoi pezzi, 3 nuovi che ha fatto un mese prima di morire e altri presi dalla sua carriera. Il più vecchio è del 53. Vedrete un pianista, che è anche un giornalista, mio padre”.

“Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita – ha sottolineato commosso Alberto Angela – . Quello che ha dato a me e a tutti quanti lo sappiamo. Ho avuto la fortuna di averlo accanto. Mi insegnava anche senza parlare”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG