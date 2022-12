Il gossip aleggia nel dietro le quinte di X Factor 2022: Beatrice Quinta pare sia rimasta molto delusa dalle dichiarazioni di Rkomi sul loro flirt.

Solo alcune settimana fa, il web chiacchierava di un possibile flirt tra Beatrice Quinta, concorrente in gara a X Factor 2022, e Rkomi, giudice dello show di Sky Uno. Tramite i profili social del programma erano state diffuse delle immagini in cui Mirko palesava il suo interesse nei confronti della cantante in gara, mentre lei rimandava tutto alla fine del programma. Intervistato pochi giorni dopo, il giudice ha parlato di una semplice gag, sminuendo quanto invece interpretato dal pubblico da casa.

Rkomi spezza il cuore di Beatrice Quinta

Intervistata da Rtl 102.5, Beatrice Quinta ha manifestato il dispiacere per il dietro front di Rkomi, spiegando che lei aveva dato un altro senso alle sue parole.

“Ha detto ‘sta cosa della gag che mi ha fatto stranire”, ha raccontato la cantante di X Factor, svelando di aver cambiato per questo motivo la performance della semifinale.

“Nella performance dovevo andare da Mirko e lo dovevo guardare male ma l’ho cambiata all’ultimo – ha spiegato – […] Il flirt tra noi per me era reale. A quanto pare per lui no, allora io ho detto ‘Ah, ok, va bene amo, me ne trovo un altro qual è il problema?’. Così sono andata da Dargen D’Amico”.

🥰😂 Nella nostra postazione backstage @BeatriceQuinta svela un fuori programma della sua performance sul palco di #XF2022



"Dovevo andare da Mirko" 😯@XFactor_Italia

LIVE 🔴 https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/wUQKoy06gJ — RTL 102.5 (@rtl1025) December 1, 2022

