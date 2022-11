Rkomi perde la testa per una delle concorrenti in gara ad X Factor e si fa avanti, ma lei lo invita a riparlarne quando lo show sarà finito.

Potrebbe nascere un flirt tra Rkomi, giudice di X Factor, ed una delle cantanti in gara, Beatrice Quinta. Come raccontato nel corso del daily, Mirko ha raggiunto la concorrente dietro le quinte per esprimerle, seppur con un po’ di imbarazzo, i suoi sentimenti. Nel corso dell’ultimo live, infatti, non erano passati inosservati agli obiettivi delle telecamere gli occhi languidi di Rkomi durante la performance di Beatrice. E, così, il giudice non ha perso tempo per provarci con lei.

Rkomi, due di picche da Beatrice Quinta

“Sono un po’ in imbarazzo…Ieri, quando ci siamo guardati, è scattato qualcosa in me – ha spiegato Rkomi ad una Beatrice un po’ interdetta – .Cosa è successo? Volevo chiederti se per te è lo stesso…Ci ho pensato tutta la notte”.

Dopo un momento di silenzio, la cantante ha preferito non rispondere e invitare il giudice a parlarne dopo X Factor.

“Ne parliamo dopo X Factor, che ne dici? – ha suggerito la Quinta, salvo poi lasciarsi andare ad una battuta ironica utile per stemperare l’imbarazzo – . Magari ti potrebbe mettere in una posizione scomoda…Anche se io sono fan delle posizioni scomode!”.

Tutto rimandato alla fine di X Factor, dunque. Per il momento, i rapporti tra Rkomi e Beatrice Quinta resteranno semplicemente lavorativi.

Il Daily di #XF2022 vi aspetta alle 19.30 su Sky e NOW. #Rkomi anche a noi piacciono le posizioni scomode.😈Il Daily di #XF2022 vi aspetta alle 19.30 su Sky e NOW. Posted by X Factor Italia on Wednesday, November 16, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG