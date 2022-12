I Jalisse costretti a rinunciare per il 26esimo anno consecutivo al Festival di Sanremo: Amadeus ha rifiutato il brano proposto per la kermesse del 2023.

Un altro no per i Jalisse, il 26esimo. Il duo canoro, che nel 1997 vinse il Festival di Sanremo con la canzone Fiumi di parole, aggiudicandosi poi il quarto posto all’Eurovision Song Contest, è costretto ancora una volta ad ascoltare le canzoni del prossimo Festival dal divano di casa. Dopo l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2023, i Jalisse hanno commentato via social l’ennesima esclusione.

I Jalisse pronti per Sanremo 2024

“26 no, ma non ci fermiamo – hanno scritto i Jalisse sulla pagina Facebook – […]In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità”.

L’ennesimo rifiuto da parte di Sanremo e del suo direttore artistico, dunque, sembra non aver abbattuto Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

I due, legati sul palco e nella vita privata, vogliono tornare all’Ariston a tutti i costi e hanno promesso che proveranno a partecipare al Festival nel 2024.

Tanti hanno manifestato la loro solidarietà ai Jalisse che, per il momento, hanno deciso di non svelare quale fosse il brano presentato ad Amadeus per Sanremo 2023.

26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "NOI L'UNICA SALVEZZA" che potete… Posted by Jalisse on Sunday, December 4, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG