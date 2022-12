Incinta del suo primo figlio, Aurora Ramazzotti festeggia oggi – 5 dicembre – i suoi 26 anni. Sui social non potevano mancare gli auguri della madre Michelle Hunziker, al settimo cielo per l’arrivo del primo nipotino. Condividendo uno scatto che la ritrae, giovanissima, con la piccola Aurora tra le braccia, la conduttrice le ha dedicato un lungo e tenero messaggio alla figlia.

“Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo! – ha scritto la Hunziker su Instagram – .Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente”.

View this post on Instagram

E, mentre Michelle esprime tutto il suo amore per la figlia, Aurora racconta sui social di essere costretta a trascorrere un compleanno diverso da quello che aveva programmato.

Per i suoi 26 anni, infatti, aveva deciso di festeggiare sola insieme al compagno Goffredo Cerza, che le avrebbe dovuto organizzare una cena.

L’influenza, però, ha cambiato i piani della figlia di Eros Ramazzotti, costretta a rimanere a casa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram