Aurora Ramazzotti ha ufficializzato la gravidanza con un video su Instagram, ma ha ammesso di volersi prendere del tempo per capire.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è finalmente una certezza. Dopo le innumerevoli indiscrezioni lanciate da Chi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di uscire allo scoperto, scusandosi con tutti coloro i quali ha dovuto negare di essere in dolce attesa. Solo quando i tempi sono stati maturi, per lei e per il compagno Goffredo Cerza, i due hanno deciso di confermare il gossip, salvo poi continuare a prendersi del tempo per metabolizzare il tutto.

Aurora Ramazzotti ai follower: “Fatemi capire”

A dispetto di quanto pensato dai follower, però, la figlia di Eros e Michelle ha preferito rimanere ancora un po’ in silenzio. Il motivo è stato spiegato da lei stessa, che ha ammesso di essere in una fase molto particolare della sua vita, in cui sta tentando di realizzare la novità e “carburare”.

Dopo il video che confermava la gravidanza, molti fan di Aurora Ramazzotti si auguravano che potesse tornare sui social per parlare apertamente della lieta notizia.

“[…] Nell’ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque – ha spiegato la Ramazzotti – ma chi mi segue e mi vuole bene da un po’ sa che sono stata assente”.

“Una scelta consapevole e necessaria, da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo, e poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po’ stava diventando un’arma a doppio taglio”, ha continuato a raccontare Aurora.

“Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo – ha precisato lei facendo riferimento alla gravidanza – e poi sento un po’ come se qualsiasi cosa io possa dire sia superflua. A chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG