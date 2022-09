Si accendono le dinamiche di Amici22 e la maestra Alessandra Celentano finisce al centro della polemica per la sospensione della maglia a Ramon.

Alessandra Celentano è sempre stata una delle professoresse di Amici più temute e criticate. Nel corso delle edizioni del talent show di Canale 5, le sue discussioni con gli allievi e i colleghi hanno fatto storcere il naso a qualcuno, eppure Maria De Filippi ha scelto di continuare a tenerla nel cast di Amici, pur consapevole dei poleveroni che avrebbe potuto sollevare anche nel corso della nuova edizione.

Alessandra Celentano contro Ramon

Nel corso della puntata di domenica 25 settembre di Amici, Alessandra Celentano ha deciso di sospendere la maglia di Ramon per gli atteggiamenti assunti nella casetta.

Il giovane ballerino sarebbe stato additato per i look sciatti mostrati nei momenti di relax e per essersi toccato in più di un’occasione le parti intime.

“Voi dovreste sapere che noi vi guardiamo anche quando siete in casa e io spesse volte ti ho trovato così: per me quelle sono mutande, con la canotta sciammarrata, le ciabatte da mare e spesso e volentieri le mani sulle parti intime – ha sbottato la professoressa – . Allora io dico, ognuno a casa sua fa quello che vuole, per l’amor di Dio, è vero che siete a casa ma ci sono le telecamere, dovete avere un minimo di decoro, un attimo pensare che non siete veramente a casa vostra. È importante un minimo di aplomb, ti prego di poter prossimamente, anche dare un minimo di esempio”.

Basito davanti alle critiche della maestra, Ramon ha accettato la decisione, ma non ha esitato a polemizzare: “Io adesso prendo la maglia, ma è un po’ too much”.

D’accordo con il ballerino, anche Lorella Cuccarini: “E meno male che doveva cambiare. Trovo assurdo che questi ragazzi debbano avere il timore di comportarsi come vogliono, di rilassarsi, non sono per niente d’accordo con questa cosa”.

Grazie per averci offerto il meglio di te in questa puntata Ramon.#Amici22 pic.twitter.com/VaTTPI6MvE — AMICI NEWS (@amicii_news) September 25, 2022

