Maria De Filippi non è riuscita a contenersi e, nel corso di una puntata di Tu sì que vales, si è scagliata contro un concorrente.

Nel corso delle registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales, Maria De Filippi ha avuto a che fare con un fantomatico pittore approdato sul palco dello show del sabato sera con un monologo sulla felicità e sull’influenza della tecnologia nella vita di tutti noi. A conclusione del discorso, l’uomo, ha mostrato le sue opere d’arte scatenando così la furia della De Filippi.

Maria De Filippi è una furia: cosa è successo

La conduttrice ha visto della malafede nel concorrente di Tu sì que vales, che ha usato il palcoscenico della trasmissione per sponsorizzare il suo lavoro da artista.

Maria De Filippi, quindi, non è riuscita a trattenersi e, mettendo da parte la sua proverbiale educazione, ha sbottato: “E il messaggio del para***o dov’è? Quando fingi che non ti interessi che i tuoi quadri vengano visti in televisione, fai sembrare che siamo qui a perdere tempo […] Usi solo le persone, quando dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione!”.

Poco dopo la sfuriata, però, la De Filippi ha fatto dietro front. Pentita per i modi usati nei confronti del concorrente, si è scusata. “Ti chiedo scusa per le parole che ho detto, ho un carattere stupido, dovrei imparare a contenerlo, e dovrei andare più volte dall’analista, e mi viene l’impeto di dirlo così – ha detto la conduttrice – . E ti chiedo scusa delle parole che ho usato”.

