Tanti vip al matrimonio di Francesca Cipriani. Presente anche Carmen Russo che si è messa in evidenza per… una caduta durante la cerimonia.

Sarà stata la troppa emozione per il matrimonio dell’amica, ma da Carmen Russo ci si aspetta certo ben altro… equilibrio. La donna, infatti, presente alle nozze di Francesca Cipriani, celebrate nel weekend, si è messa in evidenza per una caduta diventata ben presto virale sul web.

Carmen Russo, la caduto al matrimonio di Francesca Cipriani

Carmen Russo

Francesca Cipriani si è sposata con il suo Alessandro. Dopo la proposta di matrimonio arrivata in diretta tv durante una precedente edizione del Grande Fratello Vip, ecco il fatidico sì. I due si sono finalmente uniti in matrimonio sabato sera a Roma.

Non sono mancati i video e le foto condivisi sui social degli invitati, tra cui erano presenti anche molti Vip. Tra questi Anche Carmen Russo, diventata virale per una caduta decisamente inattesa…

Mentre la Cipriani stava entrando in chiesa, al braccio di suo padre, e stava attraversando la navata per raggiungere Alessandro all’altare, ecco la Russo provare a trovare la visuale perfetta per riprendere il momento. Ad un certo punto, però, complice l’emozione e un eccesso di foga, ecco la caduta che, per fortuna, è stata solo a metà dato che, aiutata da chi le era accanto, la donna si è subito rialzata.

Con la Russo c’era ovviamente anche Enzo Paolo Turchi e la loro figlia, Maria. Probabilmente sono stati proprio loro ad aiutarla.

Il video è diventato virale tra Twitter e Instagram e nel giro di poche ore ha ottenuto migliaia e migliaia di visualizzazioni. Per fortuna, però, non sembrano esserci state conseguenze, né per la donna né per la cerimonia e la sposa che ha assistito davanti a sé ad una scena piuttosto particolare…

Di seguito le immagini di un utente su Twitter che ha pubblicato il video della caduta:

Carmen Russo che cade pure durante il matrimonio della Cipriani mi sento male💀

pic.twitter.com/MFQJtaY1N0 — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 5, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG