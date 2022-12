Situazione complessa per la giovane TikToker Leila Kaouissi. La ragazza è sparita dai social e pare essere in gravi condizioni di salute.

Ha 18 anni è si chiama Leila Kaouissi. Da tempo si occupa di social e fa la TikToker. Molto seguita, la ragazza soffre di disturbi alimentari e da qualche tempo è sparita dai radar. I fan sono ora molto preoccupati e chiedono aiuto, anche a seguito delle parole di sua madre.

TikToker sparita sta male: “Aiutatela”

Leila, 18enne sempre con il sorriso sulle labbra, è molto seguita su TikTok. Sul noto social ama rispondere alle domande e alle curiosità dei fan e raccontarsi, senza tralasciare i momenti più drammatici della propria vita. La ragazza, infatti, da diversi anni soffre di disturbi alimentari e non ha mai nascosto di dover far fronte a tale situazione: “Soffro da 5 anni di disturbi alimentari. Mi hanno salvata in condizioni pessime, ho tanti traumi. La Sanità dovrebbe fare di più, i disturbi della mente devono essere presi in considerazione come qualunque malattia”, aveva raccontato.

Queste dichiarazioni sono più attuali che mai dato che proprio in queste ore, la situazione della ragazza sembra essersi aggravata. Da diversi giorni, infatti, Leila Kaouissi non pubblica più nulla e i fan sono assolutamente preoccupati e si sono attivati per avere sue notizie e aiutarla. “Leila come stai? Non mollare proprio ora”.

Da quanto sembra, era stato ricoverata in ospedale ma avrebbe firmato per uscire. La madre, nel corso di una live sempre su TikTok avrebbe però espresso tutti i suoi dubbi per le condizioni della ragazza. Webboh ha pure spiegato come la stessa madre della TikToker avrebbe espresso il desiderio di diffondere l’appello affinché si possa trovare una struttura giusta per aiutare la giovane. Molti istituti, infatti, la stanno rifiutando perché è sottopeso mentre altri perché non ci sono posti.

Di seguito il post Instagram di Webboh per provare ad aiutare Leila:

