Scintille a Uomini e Donne: ennesimo faccia a faccia finito decisamente male con parole grosse volate tra dame, cavalieri e opinionisti.

Non mancano le discussioni a Uomini e Donne. Anche nell’ultima puntata andata in onda, ecco lo studio andare su di giri, specie nel momento in cui a sedersi sulle seggiolini rosse è il cavaliere Biagio. Proprio dalle sue storie parte la polemica con alcune dame e persino con Tina Cipollari che non risparmia parole durissime all’uomo.

Uomini e Donne: cosa è successo in studio

Tina Cipollari

Nella puntata andata in onda questo pomeriggio di Uomini e Donne, particolare risalto è stato dato a quanto accaduto tra Biagio Di Maro e alcune dame. L’uomo ha raccontato di aver trascorso una piacevole serata con Silvia, ma ha svelato di aver provato a corteggiare Paola. Lei ha rifiutato il numero ed è rimasta infastidita dalla sorpresa organizzata dal partenopeo per sorprenderla. Da quanto sembra, infatti, Paola non ha apprezzato il fatto che Biagio creda che la dama sia interessata a lui, mostrandosi troppo sicuro di sé e presuntuoso.

Osservando la scena, in studio entra anche Silvia che non era voluta entrare prima proprio per vedere come Biagio si fosse comportato con Paola. A quel punto si scatena una dura discussione tra loro con il cavaliere che prova in vario modo a dare delle spiegazioni ma viene “rispedito” a posto dalla stessa Silvia.

Una situazione che ha portato Tina Cipollari, sempre molto pimpante quando si parla di Biagio, ad esagerare con le parole: “Sei stato asfaltato per l’ennesima volta, ma vergognati”. E ancora: “Vai proprio rieducato”.

Di seguito la parte finale della conversazione tra i due protagonisti pubblicata in un post dal profilo Instagram ufficiale del programma:

Qui invece alcuni post di utenti su Twitter che hanno approvato le parole di Tina e anche della donna che stava frequentando Biagio:

Tina imita Biagio: abbiamo trascorso una bellissima serata #uominiedonne pic.twitter.com/j4vjHrbmSJ — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 5, 2022

“Biagio tu vai proprio rieducato”

“ ma lo conosciamo tutti, è un obbrobrio”

TINA SENZA FRENI MI PISCIO✈️✈️✈️#uominiedonne pic.twitter.com/ypiIW74A9r — GiuliA✨🤍✨ (@G_iuli_A21) December 5, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG