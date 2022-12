Piccolo guaio per Re Carlo III che in vista dell’incoronazione ufficiale dovrà risolvere una problematica non indifferente.

Il prossimo 6 maggio, Re Carlo III verrà ufficialmente incoronato nell’Abbazia di Westminster, otto mesi dopo la successione al trono avvenuta alla morte di Elisabetta II. Eppure, in vista di quella data, c’è un bel problema da risolvere e che riguarda… la corona.

Re Carlo III: c’è un problema alla corona

RE CARLO D’INGHILTERRA

Secondo quanto si apprende da fonti di Buckingham Palace, in vista della prossima incoronazione ufficiale, Re Carlo III dovrà far risolvere un bel problema che riguarda la sua corona.

Il prezioso oggetto è stato realizzata nel 1661 per re Carlo II Stuart. Secondo quanto si apprende l’emblema ufficiale della monarchia britannica è stato infatti prelevato dalla Torre di Londra, dove viene custodita come pezzo centrale dei Gioielli della Corona, ed è in lavorazione per vederne modificato il diametro e adattarlo alla testa del monarca, in vista della cerimonia di incoronazione.

Insomma, la corona di Sant’Edoardo, attualmente, non risulta conforme al capo del nuovo Re e per essere indossata avrà bisogno di qualche modifica.

La corona seicentesca , la cui immagine è ben visibile nell’emblema reale britannico, quello della Royal Mail e delle forze armate, è alta 30 centrimetri, larga 66 e pesa 2.23 chili. L’oggetto è composto da una base con quattro gigli alternati a quattro croci. Sopra di esse, ecco gli archi che sormontano un globo con una grande croce. All’interno è presente un berretto di velluto bordato di ermellino. La corona è realizzata in oro 22 carati, con 444 pietre dure: 345 berilli acquamarina, 37 topazi bianchi, 27 tormaline, 12 rubini, 7 ametiste, 6 zaffiri, 2 zirconi, 1 granato, uno spinello e un almandino.

Di seguito un recente post Instagram della Famiglia Reale con le immagini della corona e la sua storia:

