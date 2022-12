Qualche preoccupazione in casa Mara Venier dopo che suo marito Nicola Carraro ha preso il Covid. Gli ultimi aggiormamenti.

Ore complicate per Mara Venier che è sicuramente con un pensiero a Santo Domingo dove sta vivendo suo marito Nicola Carraro che, nella giornata di ieri, le aveva comunicato di essere positivo al Covid. Una notizia che ha indubbiamente scosso la conduttrice e che vede oggi nuovi aggiornamenti.

Mara Venier, il marito col Covid e non è il solo

Mara Venier

Come anticipato, poco prima dell’inizio di Domenica In andata in onda ieri, Mara Venier aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto del marito, Nicola Carraro, per dare un aggiornamento ai suoi fan riguardo la positività al Covid dell’uomo che si trova a Santo Domingo.

La conduttrice aveva spiegato di che in questi due anni di pandemia erano sempre stati “super attenti”. Eppure ora il coronavirus a Santo Domingo. La Zia ha anche aggiunto: “Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”.

Oggi, con un simpatico filmato pubblicato su Instagram sul profilo di Carraro, è stato lo stesso Nicola a dare nuove informazioni sulla sua salute. Purtroppo, in queste news, il marito della Venier ha raccontato di aver contagiato anche la figlia e quindi di condividere questa esperienza con lei.

“Siamo a casa di papà e adesso intervistiamo il dottor Carraro”, le parole della figlia di Carraro. Poi si passa alle parole dell’uomo_ “Le condizioni sono buone anche mia figlia ha preso il covid ma siamo all’aria aperta ed è una cosa positiva. Sto bene ho avuto un forte raffreddore, un po’ colpi di tosse, ma sono quasi al terzo giorno e adesso sto molto molto bene, tutti tranquilli”.

Un segnale importante per tutti i fan della coppia, ma soprattutto per Mara Venier che ha lasciato subito alcune emoticon con dei cuori al post.

Di seguito il post Instagram di Nicola Carraro con gli aggiornamenti sulle sue condizioni:

