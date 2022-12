La bellissima ex produttrice Rita Rusic si è raccontata a 360° tra passato, lavoro e amore. Compresa l’attuale relazione col giovane compagno.

Intervista al Corriere della Sera per Rita Rusic che si è raccontato a tuttotondo. Dalla relazione con Cecchi Gori fino a quella attuale con un ragazzo di ben 30 anni più giovane, Cristiano Di Luzio.

Rita Rusic, gli amori passati e quelli attuali

Rita Rusic

Un passaggio inevitabile sul suo passato con Vittorio Cecchi Gori: “Facevo la modella, studiavo Medicina, andavo sempre in un ristorante dove andava anche l’assistente di Adriano Celentano. E lì iniziarono a girare Asso, con Celentano e Edwige Fenech, e conobbi Vittorio, che m’invitò subito a un festival a Buenos Aires. Non andai”, ha spiegato Rita Rusic.

“Se mi piaceva? Come bellezza, no, ma era simpatico, mi faceva ridere, ed era un po’ infantile, anche se aveva 18 anni più di me. E mi lusingava che fosse produttore e mi avesse scelta per corteggiarmi”, ha spiegato sugli inizi della loro relazione.

Poi in due anni il matrimonio che durò per 18 prima della crisi: “Forse la crisi con Vittorio inizia quando, ricevendoci, l’ambasciatore francese disse: l’allieva che supera il maestro. Capii subito che era la fine. I litigi cominciarono dopo la cover di Lady Ciclone, su Sette . Lui iniziò a soffrire il mio successo, come se togliesse qualcosa a lui. Era come dire: è brava la moglie, non lui. Non era vero. Forse come produttore ero più brava io, mi piaceva lavorare col regista, gli sceneggiatori… Ma come imprenditore lui aveva più visione. Io non vedevo competizione, ma compensazione. Lui, invece, iniziò a considerarmi una nemica”.

Sull’attualità, invece, e il rapporto col compagno Cristiano Di Luzio: “Ora sto con un ragazzo di 32 anni, trenta meno di me. È un bellissimo viaggio perché è a termine, il che lo rende intenso”.

E sulle questioni intime: “Io non ho mai nascosto di essere attratta dal sesso, lo trovo bello, giocoso. Sono io che portai in Italia Sex and the city, su Tmc”.

Una chiosa sul suo fisico: “È un impegno. Mi alleno, mangio sano. Non mi voglio arrendere: è orribile, ma è così. Mi chiedo sempre: quanti anni buoni ancora ho?”.

Di seguito un post Instagram della coppia attuale:

Riproduzione riservata © 2022 - DG