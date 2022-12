Potrebbero esserci scossoni all’interno della Casa del GF Vip. Il “futuro” da concorrente di Antonino Spinalbese è in bilico…

Una edizion decisamente movimentata quella andata fin qui in scena del GF Vip. Le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Protagonista, di nuovo, Antonino Spinalbese che dopo i flirt, o presunti tali, con diverse concorrenti, potrebbe essere arrivato alla svolta con l’addio al reality.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip?

Antonino Spinalbese

Nella puntata odierna, infatti, secondo alcune indiscrezioni, pare proprio che Spinalbese verrà messo davanti ad una scelta piuttosto chiara: restare o dire addio al GF Vip.

Stando quanto sostiene anticipazionitv, infatti, l’account Instagram ‘Antonino Spinalbese Official’ avrebbe scritto nelle proprie stories queste parole: “Stasera Antonino abbandonerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 7 perché fisicamente e mentalmente non sta bene e la psicologa Piera gli ha consigliato di uscire”. A firmare il post sarebbe stato “lo staff” dell’uomo.

Come precisato dal media, però, non è chiaro se si tratti di uno staff autorizzato o meno e soprattutto come faccia ad avere simili informazioni dato che le comunicazioni verso l’esterno sono vietate senza autorizzazione da parte della produzione.

A questo punto, l’unico modo per sapere se l’hairstylist lascerà o meno il reality condotto da Alfonso Signorini, è quello di vedere la puntata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022. Siamo sicuri che, qualsiasi cosa accadrà, anche stasera se ne vedranno delle belle.

Di seguito invece un recente post Instagram pubblicato dalla redazione del GF che riguarda il percorso fatto fin qui dall’uomo:

