Annuncio bellissimo da parte di un ex Uomini e Donne che è diventato oggi papà. Sui social anche una clip ricca di emozioni.

Una grande gioia per l’ex Uomini e Donne Luigi Mastroianni. Il ragazzo è diventato papà e ha festeggiato sui social con la sua compagna, e neo mamma, Anna Scuderi. La coppia è davvero molto felice dell’arrivo del piccolo Alessio e con una clip ha mostrato alcune delle primissime immagini post nascita.

Ex Uomini e Donne è diventato papà

Maria De Filippi

Luigi Mastroianni è diventato papà. L’ex Uomini e Donne, che in tanti ricordano per essere stato tronista, ha iniziato ufficialmente la nuova vita da genitore. Oggi, dopo un lunghissimo travaglio da parte della compagna Anna, è nato il suo primo bimbo.

Il ragazzo è fidanzato con la donna che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo. Mesi fa i due avevano annunciato la gravidanza ed oggi è nato il piccolo. Come si chiama? La coppia ha deciso per il nome Alessio.

Come raccontato a più riprese dai diretti interessati, la gravidanza per la Scuderi non è stata semplice tanto che a settembre era stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. Mastroianni aveva raccontato che alla compagna e al bimbo era stato riscontrato un piccolo problemino, senza specificare di cosa si trattasse.

Ad ogni modo, sembra che tutto sia stato superato per il meglio tanto che oggi il ragazzo ha potuto condividere la sua gioia pubblicamente.

“4.230 kg di amore puro. Benvenuto Alessio”, ha scritto in un post Instagram Luigi. Nelle ore precedenti alla nascita del bambino, lo stesso Mastroianni aveva spiegato ai fan con alcune stories: “Dopo ore di travaglio siamo scesi in sala parto”. A conferma che fino all’ultimo c’è stata un po’ di ansia.

Di seguito il post Instagram di Luigi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG