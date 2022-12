Continuano alcune frecciatine tra i protagonisti – giudici e ballerini – di Ballando con le Stelle. Le ultime parole di Iva Zanicchi.

Torna a parlare Iva Zanicchi e lo fa nel salotti di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’. La cantante si è concentrata sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle e, ovviamente, sulle polemiche con i giudici e il clima teso verso Selvaggia Lucarelli con la quale, almeno durante la trasmissione, non scorre buon sangue.

Iva Zanicchi e le polemiche a Ballando

Iva Zanicchi

Anche io sono in finale. Sono contenta di esserci anche se magari a qualcuno brucia”, ha esordito Iva Zanicchi, “Anche se ovviamente mi dispiace per le altre coppie. Non credo di aver tolto il posto a nessuno. Io ho ballato ragazzi, l’ultima sera io ho ballato. Lui (Peron ndr accanto a lui) ha fatto una coreografia incredibile ed emozionante”.

“Noi salvati da Sara? Ero contentissima. Ho fatto anche altri gesti, non rivolti a nessuno. Sono andato verso avanti sul palco e ho fatto ‘tie, tie e tie’. Il gesto dell’ombrello raffinato. A chi l’ho fatto? A chi ti pare. Sono raffinata io”.

Un passaggio anche su Selvaggia Lucarelli con la quale il clima è piuttosto teso: “C’è un po’ di astio in giuria. Anche se va detto che l’ultima puntata doveva essere più sulle emozioni che sui passi”, ha spiegato Peron sulle polemiche. “Il 3 di Selvaggia a Iva lo vedo esagerato. Lei si è anche emozionata”.

Anche la cantante ha voluto dire la sua sulla Lucarelli: “Se mi dispiace non piacerle? Io di solito voglio piacere. Un po’ mi dispiace. Io non la concosco e non ci siamo mai frequentate. Istintivamente lei mi piace. Lei è intelligente, sono d’accordo certe volte. Poi, lei non so perché questa cosa. Si diverte con me […].”

Di seguito un post Instagram di Ballando:

