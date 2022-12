Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo capitolo? Probabilmente no, ma la recente “stoccata” non è passata inosservata…

Dopo aver, forse, intrapreso una nuova vera e propria relazione con un uomo misterioso, Ilary Blasi non dimentica anche gli affetti più cari. Non solo i suoi figli, ma anche altri parenti o “ex” tali. Proprio a tal proposito, spicca il recente pranzo della conduttrice che ha mandato una vera e propria “stoccata” all’ex marito Francesco Totti. Il motivo? Insieme agli altri commensali era presente una figura davvero molto vicina al Pupone…

Ilary Blasi, l’ultima “stoccata” a Totti

Ilary Blasi

Nessun messaggio e nessuna “minaccia” legale. Ma a tutti gli effetti, il recente pranzo di Ilary Blasi può entrare di diritto nell’elenco delle “frecciate”.

Al pranzo di famiglia, con la conduttrice c’era, infatti, una persona tanto cara a Francesco Totti, suo cugino Angelo Marozzini. Nelle ultime Instagram Stories del weekend la Blasi ha, infatti, mostrato come ha trascorso la domenica tra cibo e le persone a lei più care.

Come mostrato la stessa showgirl erano presenti al pranzo la sorella Silvia, il cognato Ivan Peruch, lo zio Stefano Serafini, le figlie Chanel e Isabel con le cuginette, ma anche appunto Angelo Marrozzini, il cugino di suo ex marito, nonché figlio del fratello di mamma Fiorella.

Si tratta di una delle persone più vicine all’ex capitano della Roma, considerato come un fratello. “Un tradimento” in piena regola che non è sfuggito ai fan più attenti.

Cosa ne penserà Totti?

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice:

