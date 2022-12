Lo schiaffo al sedere di Jessica Morlacchi è costato a Memo Remigi il licenziamento in tronco dalla Rai. Il cantante, che faceva parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, è stato estromesso dalla trasmissione condotta da Serena Bortona e da Viale Mazzini in seguito ad un atteggiamento che è stato fortemente contestato. Remigi ha tentato di discolparsi negli studi di La7, ammettendo di essersi reso protagonista di un “gesto stupido”.

Rivedendo il momento in cui la sua mano cade sul gluteo di Jessica Morlacchi, Memo Remigi ha ammesso di sentirsi in imbarazzo.

“Ho fatto questo gesto stupido. Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente – si è giustificato – . Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica”.

“Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti – ha continuato – . E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente”.

Dopo il polverone sollevatosi in seguito a quanto successo, Memo Remigi è stato allontanato dalla trasmissione.

La redazione di Massimo Giletti ha cercato di rintracciare Serena Bortone per un commento a riguardo, ma la conduttrice ha preferito sfuggire.

“Non riesco a capire questo atteggiamento, sono stato con lei due anni tra gli affetti stabili e nemmeno una chiamata. Io ho sentito solo i vertici Rai – ha aggiunto Remigi – . Ho fatto una grande fesseria, però potevano chiamarmi e dirmi: ‘Guarda, hai fatto questo e questo e dobbiamo prendere provvedimenti’. Potevano sentire la mia versione.”

