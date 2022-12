Soleil Sorge, ex del Gf Vip, ha scritto un libro e ha regalato una copia a Sonia Bruganelli: nella dedica spunta l’errore grammaticale.

Grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua lingua tagliente e per il coraggio di dire ciò che pensa senza troppi giri di parole. Il suo carattere l’ha resa una delle più chiacchierate del Gf Vip 6 e, oggi, la Sorge si è reinventata pubblicando un libro: Manuale di una str***a. Una copia è arrivata dritta dritta sulla scrivania di Sonia Bruganelli, che ha voluto condividere con il web il regalo di Soleil.

Il web ironizza su Soleil scrittrice

Prima una foto della copertina e poi una della dedica che Soleil ha scritto all’interno della copia destinata a Sonia Bruganelli.

Nella passata stagione del Gf Vip, tra l’opinionista e la concorrente c’è stata subito simpatia, fatta eccezione per alcuni atteggiamenti che la Bruganelli non ha esitato a criticare.

Così, dopo un rapporto venutosi a creare proprio grazie al reality show di Canale 5, Soleil ha voluto regalare una copia del suo primo libro alla moglie di Paolo Bonolis.

“A te che mi sei stata di ispirazione come stro*** ma soprattutto come donna. A te che mi hai dato supporto nei momenti più difficili, e dato la forza quando lo necessitavo […]Essere str***e e (è, ndr) da tutti, ma il coraggio è da pochi”, ha scritto la ex del Gf Vip.

Il web non ha potuto fare a meno di notare il clamoroso errore grammaticale di Soleil e il post condiviso su Instagram dalla Bruganelli è stato inondato di commenti.

“Magari se mettesse l’accento sulla e sarebbe meglio ….”, “Ma per scrivere un libro non bisogna saper scrivere? (Perché dalla dedica non si direbbe…)”, “Ma l’italiano?”, si legge sul web, “Come si fa a scrivere un libro senza conoscere le regole grammaticali? E la punteggiatura?”, hanno continuato a ironizzare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG