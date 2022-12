Pamela Prati si scontra con Patrizia Rossetti, ma Orietta Berti si intromette e diventa una furia: parole di fuoco contro la showgirl.

Il Grande Fratello Vip era necessario a Pamela Prati affinché potesse raccontare la sua verità sul caso Mark Caltagirone e venisse “riabilitata” in tv. Lo scopo della showgirl del Bagaglino, però, non è stato del tutto raggiunto. Accusata da Patrizia Rossetti di aver recitato nella casa di Cinecittà, è tornata per un faccia a faccia, ma alcune dichiarazioni hanno fatto davvero infuriare Orietta Berti.

Orietta Berti attacca Pamela Prati

Pamela Prati ha sottolineato come Patrizia Rossetti rientri tra le tre persone – insieme a Silvia Toffanin e Orietta Berti – che non credono alla sua versione sul caso Mark Caltagirone.

Ma davanti a queste accuse, l’opinionista del Gf Vip non è riuscita a rimanere in silenzio e si è avventata come una furia contro la Prati.

“Volevo parlare con Pamela. Perché lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia: Patrizia Rossetti, io e Silvia Toffanin, ah 4? Anche Sonia Bruganelli – ha sbottato la Berti – . Allora che vada a vedersi bene i profili social del GF Vip, da quando è entrata qui a adesso. Perché c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede a quello che racconta”.

“Ora dici che non vuoi parlarne, ma sottolinei che noi non ti crediamo. Non ci crederò mai alla tua storia! – ha inveito – . Umanamente mi dispiace, ma ai tuoi racconti non ci crederò mai! Offendi, mi offendi e offendi la mia intelligenza di donna normale”.

Orietta Berti, quindi, ha aggiunto di essere certa che Pamela Prati abbia inventato consapevolmente la storia con Mark Caltagirone, salvo poi decidere di raccontarsi come vittima per tornare ad essere amata dal pubblico.

“Io lo so bene come funzionano le cose nel nostro ambiente – ha continuato la cantante – . Quando una cosa non va più, ne inventiamo un’altra per farla andare. Lo sappiamo come accade nello spettacolo […]Quando le cose non vanno si inventa una cosa per recuperare”.

