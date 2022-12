Problemi in vista per la Rai e Ballando con le stelle: si rischia di finire in tribunale contro uno dei più temuti avvocati del lavoro.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui la Rai e Ballando con le stelle rischierebbero di dover affrontare una lunga causa in tribunale è Dagospia, che ha avvistato Enrico Montesano insieme ad “uno degli avvocati del lavoro più temuti in Italia”. L’attore, squalificato dallo show di Rai 1 per aver indossato la maglia della Decima Mas, potrebbe decidere di intentare una causa contro la tv di Stato.

Enrico Montesano, vie legali contro la Rai

“Che ci faceva Enrico Montesano a pranzo, nei pressi di Viale Mazzini, con uno degli avvocati del lavoro più temuti in Italia? – ha spifferato il portale di informazione – .Ve lo diciamo noi: l’attore sta pensando di fare causa a Ballandi ed alla Rai…”.

Accusato di aver indossato davanti alle telecamere di Ballando con le stelle una maglia che richiama il periodo del regime fascista, l’attore è stato squalificato dal programma senza possibilità di giustificarsi.

Certo di essere stato trattato peggio di qualunque altro detenuto, Montesano pare non abbia alcuna intenzione di accettare passivamente il trattamento che gli è stato riservato dalla Rai.

Per la tv di Stato e Ballando con le stelle, dunque, potrebbe aprirsi la possibilità di un causa in tribunale.

