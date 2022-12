Antonella Fiordelisi non ci sta e accusa Giulia Salemi di leggere commenti negativi sul suo conto: interviene anche Alfonso Signorini.

Momenti di tensione nel corso dell’ultima diretta del Gf Vip tra Antonella Fiordelisi e Giulia Salemi. La prima è scoppiata in lacrime ascoltando le parole di Micol Incorvaia sul suo conto, ma l’opinionista ha riportato in studio alcuni tweet che mettevano in dubbio il suo dispiacere. Da qui né è nata una polemica: Antonella ha accusato Giulia di remarle contro ma, ancora una volta, la Salemi si è dimostrata in grado di replicare senza alimentare ulteriori battibecchi.

Antonella Fiordelisi accusa Giulia Salemi, lei replica

“Io sono un po’ sconvolta dai tweet che legge Giulia – ha esordito in confessionale la Fiordelisi – . Quando gli altri vengono attaccati o hanno momenti di sconforto, lei è subito pronta a leggere i tweet divertenti, dove li stanno vicini e tutto. Con me deve sempre dire metà e metà e poi va a dire: ‘Sei una giocatrice’. Cioè legge solo quelli negativi…”.

GIULIA SALEMI CHE GLI RIDE IN FACCIA MIO DIO 🔥 #gfvip pic.twitter.com/5PRFh8gw7r — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) December 6, 2022

La polemica di Antonella, però, è stata immediatamente smorzata dall’opinionista del Gf Vip che, dopo aver sorriso davanti a quelle esternazione, ha poi voluto fare chiarezza sul suo ruolo.

“Io mi limito a fare il mio lavoro e a riportare quello che la maggioranza del web scrive e, soprattutto, non decido solo io, sono in concomitanza con gli autori, quindi è un lavoro a quattro mani – ha precisato Giulia – . Ma soprattutto quando porto dei tweet significa che in quel momento la maggioranza era con Micol, non era con te, quindi non era andare contro di te, anzi sono anche moderati…”.

A dare man forte alla Salemi ci ha pensato Alfonso Signorini. “Ci tengo a dirti che Giulia è sempre molto fedele a quello che è il sentiment del web, cioè devo dire che dimostra sempre grande imparzialità”, ha concluso il conduttore.

“Il mio@lavoro è quello di riportare quello che la maggioranza del web scrive”



GIULIA SALEMI TU DEVI CONDURRE QUESTO FOTTUTO PROGRAMMA #gfvip #PRELEMI #incorvassi pic.twitter.com/zGj1TlSyMj — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) December 6, 2022

