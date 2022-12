Si continua a parlare di Festival di Sanremo e Fiorello ha già individuato l’erede di Amadeus per il 2025: potrebbe essere Alessandro Cattelan.

Amadeus sarà al timone del Festival di Sanremo fino al 2024. Dopo di lui chi potrà guidare la kermesse musicale reggendo i successi degli ultimi anni? Ad individuare il possibile erede del conduttore Rai è stato Fiorello, amico fraterno di Amadeus ritornato ad animare il palinsesto di Rai 2 con la sua Viva Rai 2. Nella puntata odierna, lo showman ha ospitato Alessandro Cattelan chiedendogli un parere sul possibile futuro da conduttore di Sanremo.

Alessandro Cattelan a Sanremo 2025?

“Secondo me e secondo tutti dopo Amadeus… – ha iniziato a scherzare Fiorello, pronto a nominare in via ufficiosa il sostituto di Amadeus – . Se ti chiamassero Coletta e Fuortes e ti dicessero ‘Senti: Festival di Sanremo del 2025, hai ancora un anno e mezzo…’, dimmi la verità, sii sincero: lo faresti?”.

Senza troppi dubbi, Cattelan si è lasciato scappare un “perché no” che ha scatenato gli applausi dello studio.

Tuttavia, l’intuizione di Fiorello potrebbe non essere del tutto errata. Già in passato, infatti, si era fatto il nome dell’ex di X Factor per la conduzione della gara canora.

Riproduzione riservata © 2022 - DG