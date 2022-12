L’episodio risale al 24 febbraio 2021: Ryan Fischer, dog sitter della star Lady Gaga, stava portando a spasso i tre bulldog francesi lungo Sunset Boulevard. L’uomo venne improvvisamente bloccato da tre malviventi tra i quali James Howard Jackson, 20 anni, armato. I due cercarono di rapire i cani dell’artista internazionale e, nella colluttazione, partì un colpo che mise a rischio la vita del dog sitter di Lady Gaga.

Probabilmente i tre malviventi non erano a conoscenza della proprietaria dei tre bulldog francesi, ma volevano rapirli visto l’elevato costo della razza.

A processo è finito il 20enne James Howard Jackson, l’unico armato, che stando a quanto diffuso dall’ufficio del procuratore distrettuale, ha patteggiato una pena pari a 21 anni di carcere.

La condanna, oltre al furto, prevedeva anche l’accusa di tentato omicidio. Sulle sorti dei complici dell’uomo condannato, invece, non si hanno notizie.

Lady Gaga, a riguardo, ha preferito non esprimersi: la cantante internazionale non ha rilasciato dichiarazioni dopo la condanna inflitta all’uomo che ha rapito i suoi cani e sparato contro il suo dogsitter.

