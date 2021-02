Il dog sitter dei cani di Lady Gaga è stato colpito da 4 colpi di pistola e i malviventi hanno rubato due degli animali della popstar.

Alcuni malviventi hanno aggredito un uomo di nome Ryan Fischer, dog sitter, con l’intenzione di sottrargli i cani di Lady Gaga. L’uomo sarebbe in condizioni molto gravi mentre 2 dei cuccioli della popstar sarebbero stati sottratti dai malviventi. La vicenda è accaduta a West Hollywood mentre la cantante si trovava a Roma.

Lady Gaga: i cani rubati e il dog sitter ferito

Una tragica vicenda ha visto protagonista il dog sitter Ryan Fischer, al momento ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

Lady Gaga

L’uomo sarebbe stato raggiunto da 4 colpi di pistola e alcuni malviventi gli avrebbero sottratto 2 dei 3 amici a quattro zampe che la popstar gli aveva affidato (per la precisione Koji e Gustavo, mentre Miss Asia è stata recuperata dalle forze dell’ordine). Non è chiaro se i malviventi abbiano intenzione di chiedere un riscatto o abbiano rubato gli animali nel tentativo di rivenderli e, al momento, la popstar non ha commentato pubblicamente la vicenda (anche se, secondo Tmz, sarebbe pronta a pagare un riscatto di 500mila dollari pur di riavere i suoi cani). La cantante si trova a Roma per motivi di lavoro mentre l’agguato è avvenuto a West Hollywood, nei pressi della sua abitazione.

I tre cani della popstar

Gustavo, Miss Asia e Koji sono tre bulldog francesi a cui la cantante è estremamente legata. Spesso sui social la stessa Lady Gaga si era mostrata in compagnia dei tre amici a quattro zampe, che ovviamente non hanno mancato di conquistare il pubblico dei suoi fan.

Al momento dell’agguato la cantante si trovava a Roma, dove starebbe partecipando alle riprese del nuovo film di Ridley Scott.