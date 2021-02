Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha replicato in merito a quanto detto dalla conduttrice sulla loro separazione.

L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli (padre della figlia della conduttrice, Gisele) ha replicato contro quanto affermato dalla conduttrice in merito alla sua presunta gelosia nei suoi confronti. “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra”, ha dichiarato a Nuovo.

Roberto Parli replica contro Adriana Volpe

All’indomani della partecipazione di Adriana Volpe al GF Vip, lei e il marito Roberto Parli si sono separati dopo 12 anni di matrimonio.

ADRIANA VOLPE

Inizialmente erano circolate ipotesi riguardanti la presunta gelosia di Parli nei confronti del rapporto instaurato tra la conduttrice e Andrea Denver nella casa del reality show, ma l’uomo ha categoricamente smentito la vicenda. I motivi della loro rottura al momento non sono chiari, ma Parli ha voluto specificare che quanto riferito dalla conduttrice (anche in merito al modo in cui sua figlia Gisele starebbe vivendo la separazione dei genitori) non sarebbe vero:

“Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”, ha dichiarato a Nuovo Roberto Parli.

La vita privata dei due

Oggi la conduttrice è single e anche l’ex marito ha smentito l’ipotesi di una sua nuova liaison, affermando che attualmente sarebbe concentrato sul lavoro e sul benessere di sua figlia. La Volpe e Roberto Parli hanno sempre vissuto a “distanza” il loro matrimonio, e dopo la partecipazione al GF Vip Adriana Volpe ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano (dove ha preso il timone di Ogni Mattina, show in onda su TV8). La conduttrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua separazione dal marito per cui ha ammesso di aver conservato “un grande rispetto”. I motivi della rottura saranno mai svelati dai due?