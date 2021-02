Mentre circolano voci riguardanti una presunta chiusura di Live – Non è la D’Urso sembra che la conduttrice Maria De Filippi abbia richiesto a Mediaset una speciale clausola contro la collega.

Al momento la vicenda riguardante la presunta chiusura (anticipata e definitiva) dello show di Barbara D’Urso resta avvolta nel mistero: la conduttrice – che nel frattempo ha ricevuto la solidarietà di Nicola Zingaretti – non ha confermato l’indiscrezione di Dagospia che, per il momento, resta solamente un’ipotesi. Intanto, secondo il magazine di Roberto D’Agostino, Maria De Filippi potrebbe aver avuto un ruolo nell’intera vicenda: la conduttrice avrebbe infatti richiesto a Mediaset – attraverso una clausola del suo contratto – che Barbara D’Urso non trattasse temi o personaggi provenienti dai suoi format tv. Sarà vero?

Maria De Filippi: la clausola contro Barbara D’Urso

Dagospia ha messo in giro la voce che Live – Non è la D’Urso sarebbe a rischio chiusura a causa di ascolti bassi e, a seguire, ha fatto sapere che la collega di Barbara D’Urso, Maria De Filippi, avrebbe imposto a Mediaset una specifica clausola contro Carmelita.

La moglie di Costanzo avrebbe preteso che nei salotti tv della collega non venissero intervistati i personaggi dei suoi format tv e che non si parlasse dei temi da lei trattati. “Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba”, si legge su Dagospia. La vicenda sarà collegata alle voci riguardanti la chiusura anticipata dello show della D’Urso?

La solidarietà di Nicola Zingaretti

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le voci in merito alla chiusura dello show della conduttrice, ha destato grande scalpore un post scritto dal segretario uscente del PD (Nicola Zingaretti) in sua difesa: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la politica alle persone. Ce n’è bisogno!”, aveva twittato Zingaretti, attirandosi contro una vera e propria bufera.