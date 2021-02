Più felici ed innamorati che mai, Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi un piccolo party in terrazza in compagnia dei loro 4 figli.

Tra palloncini a forma di cuore e la suggestiva vista su Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono mostrati durante una loro comune “merenda” in compagnia dei loro quattro bambini. “Pomeriggio d’amore dopo una dura giornata. Oggi festeggiamo come ogni giorno in cui ci amiamo così tanto”, ha scritto Georgina nella didascalia allo scatto, mentre il campione le ha fatto eco scrivendo: “Momenti preziosi”.

Georgina Rodriguez e Ronaldo: la festa in terrazza

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono più innamorati che mai e ogni momento trascorso insieme merita di essere celebrato per la coppia, che si è mostrata intenta a fare merenda tra palloncini colorati sulla loro terrazza vista Torino.

La coppia – che per il momento non starebbe pensando alle nozze – si divide tra gli impegni di lavoro e la famiglia: entrambi infatti sono legatissimi ai 4 figli (3 dei quali avuti da Cristiano Ronaldo tramite madre surrogata). Georgina si divide tra gli shooting fotografici e la carriera di mamma a tempo pieno, ma lei stessa ha affermato di aver cresciuto i figli di Ronaldo come fossero suoi (l’ultima nata, Alana Martina, è l’unica figlia che la modella ha avuto dal campione).

Le fughe d’amore durante la pandemia

Di recente la coppia è finita nell’occhio del ciclone per una “fuga d’amore” a Courmayeur organizzata per il compleanno di Georgina. La vicenda ovviamente non ha mancato di attirare numerose critiche nei confronti della coppia, che in merito alla vicenda ha preferito non replicare. Al momento Georgina ha confessato che lei e Ronaldo non starebbero pensando ai fiori d’arancio, ma in tra i loro fan non vedono l’ora di sapere se un giorno il campione la condurrà finalmente all’altare.

