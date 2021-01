Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per festeggiare il compleanno della sua dolce metà, Georgina Rodriguez: i due sono volati a Courmayeur varcando la zona arancione imposta per il Covid.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi un week end romantico a Courmayeur in occasione del compleanno della modella (che il 27 gennaio ha compiuto 27 anni). Dopo una cena romantica e un giro in motoslitta i due sono rientrati a Torino, dove hanno festeggiato in compagnia dei figli tra torta, candeline e una marea di fiori.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Ronaldo e Georgina Rodriguez: la fuga romantica a Courmayeur

Sui social è già esplosa la polemica contro Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che hanno varcato la zona arancione del Piemonte per raggiungere Courmayeur e trascorrere una fuga romantica sulla neve. La coppia si è ricongiunta con i figli per il giorno del compleanno della modella, che ha spento le candeline insieme ai 4 bambini.

Sui social Ronaldo ha condiviso un romantico scatto con la sua dolce metà e ha scritto: “Auguri all’amore della mia vita”, mentre lei ha scritto: “Per tanto amore ricevuto oggi e sempre. Per i vostri migliori auguri, per le vostre attenzioni, per i dettagli e i messaggi d’amore. Sono molto fortunata”.

Il mistero sulle presunte nozze

Da tempo si vocifera che Ronaldo e Georgina Rodriguez siano pronti a fare il grande passo, ma per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le notizie sulle loro presunte nozze. I due al momento si dividono tra i numerosi impegni di lavoro e la famiglia, e del resto entrambi sono molto concentrati sui loro 4 figli. I primi tre (Cristiano Jr, Eva e Mateo) sono nati da madre surrogata con custodia esclusiva da parte del calciatore. L’ultima nata, Alana Martina, è nata nel 2017 dall’amore per la modella.