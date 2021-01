Sulla presenza del pubblico al Festival di Sanremo 2021 si è scatenata una vera e propria bufera e il direttore artistico Amadeus sarebbe pronto a lasciare lo show.

Scartate le ipotesi più fantasiose (come quella di una nave da crociera in cui “isolare” il pubblico per tutta la durata del Festival) Amadeus aveva assicurato – così come i vertici Rai – che Sanremo 2021 si sarebbe svolto solo alla presenza del pubblico. Sulla questione nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera, e dopo che anche il ministro Dario Franceschini ha smentito l’ipotesi di un pubblico (di figurati e non) alla kermesse, sembra – a quanto riporta La Repubblica – che Amadeus sarebbe pronto a lasciare la conduzione.

Amadeus

Sanremo 2021 senza pubblico?

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha detto la sua dopo che sui social una vera e propria bufera ha travolto Sanremo 2021, per la seconda volta sotto la conduzione di Amadeus: “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza (ministro della Salute ndr), il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”, ha scritto in un tweet.

Nei mesi scorsi Amadeus e Fiorello avevano assicurato che lo show si sarebbe fatto solo alla presenza del pubblico, ritenuto fondamentale per gli artisti che avrebbero dovuto esibirsi. La Repubblica ha rivelato che a causa della bufera per il pubblico della kermesse, Amadeus starebbe prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il suo mandato come direttore artistico. Sarà vero? Sui social moltissimi utenti hanno fatto sapere che boicotteranno questa nuova edizione della kermesse per rispetto nei confronti di cinema e teatri, chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il pubblico di figuranti

Nei mesi scorsi si era vociferato persino che il pubblico di Sanremo 2021 sarebbe stato isolato su una nave da crociera per tutta la durata dello show. Nelle ultime ore invece l’ipotesi più accreditata sembrava essere quella di un ipotetico pubblico di “figuranti”, escamotage già utilizzato in alcuni programmi tv per avere il pubblico in studio.