Dopo gli scatti osé e le pose piccanti Naike Rivelli ha svelato ai fan dei social la sua ultima trovata artistica: dei quadri dipinti con le parti intime.

Naike Rivelli è senza dubbio la regina della provocazione sui social, e già in passato alcune delle sue foto completamente senza veli avevano sollevato critiche e indignazione. Stavolta la figlia di Ornella Muti ha coinvolto anche sua mamma nel suo nuovo progetto artistico: grazie a fogli e vernice si sarebbe messa a dipingere con i peli delle sue parti intime, e il video è rapidamente diventato virale sui social.

L’arte insolita di Naike Rivelli

Come sempre sui social non sono mancate critiche all’indirizzo di Naike Rivelli, che stavolta – con la complicità della madre – ha deciso di condividere con i fan la sua nuova forma d’arte: la figlia della famosa attrice ha deciso di dipingere dei quadri con le sue parti intime.

Naike Rivelli

In molti sui social hanno criticato le due donne, ma già in passato Ornella Muti si era detta solidale con la figlia (e assolutamente convinta nel voler ignorare i detrattori). A proposito delle polemiche sollevate dal suo lavoro, Naike ha dichiarato a Verissimo:

“I nostri social non piacciono a nessuno. Ho iniziato che in Italia non sapevano Instagram che cosa fosse. Quando in Italia l’hanno scoperto, me l’hanno cancellato. Faccio la creativa, lavoro anche con l‘estero. Mi dicono che sono pazza a fare certe foto, ma magari stavo facendo una pubblicità. Li adoro gli haters, più odi una persona e più le dai forza. A tutti loro grazie.”

Il rapporto tra madre e figlia

Ornella Muti ha avuto giovanissima la figlia Naike, e il loro legame è intenso e speciale ancora oggi. Più volte la figlia dell’attrice ha omaggiato la bellezza della madre con i suoi scatti via social, mentre Ornella Muti ha dichiarato a Verissimo in merito al loro rapporto:

“Ho lottato per averla. Quando una donna resta incinta, se non hai una motivazione serissima, bisogna che porti avanti la gravidanza. Le persone mi sconsigliavano di farlo. Avevo il lavoro, ero giovane. Non si sarebbe stata vita per me se non avessi avuto lei.”