Il tronista Davide Donadei ha terminato il suo lungo percorso sentimentale a Uomini e Donne. Ecco chi, fra le due corteggiatrici, Chiara e Beatrice, è stata la sua scelta.

E’ stata registrata nella giornata di mercoledì 27 gennaio 2021 la tanto attesa scelta del tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei. Il venticinquenne originario del Salento ha finalmente dichiarato per chi batte il suo cuore e chi desidera come compagna della sua vita lontano dai riflettori. Ecco chi ha scelto Davide fra le due corteggiatrici: Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore ma soprattutto come la sua scelta ha poi risposto. Le anticipazioni.

Davide Donadei, la scelta a Uomini e Donne

Dopo un percorso televisivo durato diversi mesi, e dove il pubblico italiano si è appassionato al suo trono, Davide Donadei ha finalmente le idee chiare e decide di scegliere come sua compagna di vita, la corteggiatrice Chiara Rabbi.

Come è stato infatti anticipato dal Vicolodellenews, il tronista ha deciso di lasciare lo studio di Uomini in Donne con la bellissima ragazza originaria della provincia di Roma e proprio quest’ultima gli ha risposto di sì.

Davide Donadei e Chiara Rabbi

Come si legge dal Vicolo delle News, per l’occasione Davide ha scelto di indossare un abito scuro con una camicia bianca mentre Chiara era in studio vestita con un abito lungo e rosa. Dopo i consueti video dei loro percorsi e dei momenti più importanti, le corteggiatrici sono uscite e Davide ha chiamato prima Beatrice e dopo Chiara. La scelta è stata accompagnata dalla canzone Casa di Giordana e su queste note i due giovani si sono sciolti in un lungo abbraccio.

Davide Donadei e Beatrice Buonocore

Davide Donadei non ha quindi scelto Beatrice Buonocore, la giovane e aspirante cantante che aveva confessato di essersi innamorata di lui e che abbiamo più volte visto piangere e soffrire durante il percorso televisivo. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni pare che inizialmente sia stata molto dura la reazione della ragazza nell’apprendere di non essere stata proprio lei la sua scelta e che Davide nel comunicarglielo sia anche scoppiato in un pianto ma alla fine però, sia lei che il tronista si sono salutati abbracciandosi.