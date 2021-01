Dal più giovane di casa Beckham, Romeo, a Can Yaman, che ha conquistato il cuore delle italiane (e forse anche quello di Diletta Leotta): ecco chi sono i “più belli” del 2021.

Con il loro fascino e il loro successo, questi attori e personaggi del mondo tv hanno conquistato il cuore delle fan. Scopriamo quali sono considerati i vip più belli del 2021 e i retroscena – top secret – delle loro – ricercatissime – vite private.

I vip più belli del 2021: chi sono

Senza dubbio il nome di Can Yaman ha iniziato ad essere sulla bocca di tutti già nel 2020, ma nel 2021 l’attore ha fatto parlare di sé specialmente in Italia: a inizio anno è stato paparazzato in compagnia della conduttrice Diletta Leotta, tra cene romantiche e fughe in albergo. I due non hanno confermato la liaison, ma sui social Yaman è stato costretto a limitare la possibilità di commentare i suoi profili per la valanga di messaggi ricevuti dopo i loro primi avvistamenti.

Regé-Jean Page, tenebroso Duca di Hastings della serie Bridgerton, ha conquistato le fan di tutto il mondo non appena la serie ha debuttato (a fine dicembre 2020). Prima della fortunata serie tv l’attore era praticamente semi sconosciuto, e sulla sua vita privata ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo (nonostante in tutto il mondo le fan si siano prodigate alla ricerca d’indizi). Stando a Vanity Fair sarebbe legato a Phoebe Dynevor, che è sua partner anche in Bridgerton.

Dopo David e Brooklyn Beckham, sembra che il gene della bellezza sia stato ereditato anche dal secondogenito Romeo Beckham, che nel 2021 ha posato per la copertina di L’Uomo Vogue. Il successo dell’ex “piccolo” di casa Beckham è stato assicurato, e le fan di tutto il mondo non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

Altro “bello” rimasto imbattuto – e sulla cresta del gossip già dal 2020 – è Michele Morrone, l’attore classe 1990 che ha spopolato con il film 365 giorni. Sulla sua vita privata ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo, ma nel 2014 è stato sposato con la modella Rouba Saadeh, da cui ha avuto i suoi due figli, Marcus e Brando.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it