Da quando la sua ex, Diletta Leotta, è stata sorpresa in compagnia di Can Yaman, Daniele Scardina si è ritrovato a dover rispondere a una valanga di commenti in merito alla questione.

Sui social molti utenti non perdono l’occasione per provocare, e infatti Daniele Scardina si è ritrovato a dover rispondere a scherzi e provocazioni in merito alla presunta liaision tra la sua ex, Diletta Leotta, e l’attore turco Can Yaman. Qualcuno ha scritto tra i commenti alle pagine social del pugile: “Attento al turco” e Scardina, senza scomporsi, ha citato con ironia un brano di Lucio Dalla.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/danieletoretto/?hl=it

Daniele Scardina: Yaman e Diletta Leotta

Al momento non ci sono conferme in merito alla presunta liaison tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma i due sono già stati avvistati insieme per ben 2 volte in atteggiamenti chiaramente intimi. Sui social c’è chi non ha perso occasione per provocare Daniele Scardina – ex fidanzato della conduttrice – in merito alla sua presunta nuova storia d’amore, ma Scardina non ha dato segno di esserne infastidito.

DANIELE SCARDINA

Del resto la storia tra i due è finita senza clamori e senza recriminazioni, e la stessa Leotta aveva parlato con ammirazione del pugile definendo la loro “una storia importante”. Lei e King Toretto sono stati legati per quasi un anno e hanno convissuto per tutto il periodo del lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Gli indizi social sulla liaison con Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman hanno preferito non confermare le voci in merito alla loro presunta liaison, ma sui social i due avrebbero pubblicato le stesse canzoni e gli stessi aforismi (segno, secondo i fan, che la storia d’amore sarebbe ormai cosa certa). I due usciranno finalmente allo scoperto? Alberto Dandolo ha ipotizzato che gli incontri a Roma tra i due sarebbero avvenuti unicamente per motivi di lavoro visto che entrambi – secondo i rumor in circolazione – sarebbero attesi a Sanremo 2021.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/danieletoretto/?hl=it