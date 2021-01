Diletta Leotta e Can Yaman sono al centro del gossip per la loro presunta liaison e sui social sono spuntati ulteriori indizi che sembrano confermarla.

Al momento Diletta Leotta e Can Yaman hanno preferito non confermare le voci in circolazione in merito alla loro presunta liaison, nonostante siano stati paparazzati insieme durante una romantica cena a Roma. Nelle ultime ore però, sui social, i due sembrano aver postato alcuni indizi che lascerebbero supporre una relazione romantica. Entrambi – a quanto riporta TgCom24 – avrebbero condiviso con i fan la frase: “Nonostante la pioggia, il cielo a Roma profuma di sogni” e sui social Yaman ha anche pubblicato il testo della canzone Il Cielo in una stanza (che fosse una dedica indirizzata alla bella conduttrice?).

Can Yaman e Diletta Leotta: i messaggi sui social

Dopo che sono stati paparazzati insieme da Chi, sui social i fan sono partiti alla ricerca di indizi che confermassero la presunta liaison tra Diletta e Leotta e Can Yaman (che al momento ha chiesto di rispettare la propria privacy).

Nelle ultime ore i due avrebbero postato messaggi identici sui social, segno – secondo TgCom24 – che la liaison sarebbe effettivamente in atto. Oltre alla frase riguardante il “cielo su Roma” entrambi hanno condiviso la canzone “Napoli no yoru” (Una notte a Napoli) proprio mentre la conduttrice si trovava nel capoluogo partenopeo per seguire la sfida Napoli-Fiorentina.

La reazione di Yaman dopo il rumor

Dopo che Chi ha pubblicato le foto della sua romantica cena in compagnia della conduttrice, Yaman è stato travolto da una valanga di commenti e domande da parte dei fan dei social. L’attore avrebbe momentaneamente limitato la possibilità di commentare i suoi profili e a seguire ha scritto nelle sue stories: “Fatti miei. Punto”. Dunque sembra evidente che per il momento, nonostante il gossip, lui e Diletta Leotta non abbiano intenzione di uscire pubblicamente allo scoperto. I due prima o poi confermeranno la presunta liaison?

