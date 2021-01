Una valanga di avrebbe travolto Can Yaman dopo il suo avvistamento in compagnia di Diletta Leotta, e così l’attore ha deciso di limitare la possibilità di commentare i suoi profili.

“Fatti miei. Punto”, ha tuonato Can Yaman tramite stories dopo che una bufera di commenti lo ha travolto a seguito del suo avvistamento in dolce compagnia di Diletta Leotta. I due non hanno confermato né smentito le voci sulla presunta liaison, ma sembra che il bell’attore turco sia stato vittima di feroci critiche da parte dei fan, e per questo avrebbe deciso di limitare la possibilità di commentare i suoi profili social. Al posto della sua biografia su Instagram Yaman avrebbe inserito un’emoticon col il dito davanti alla bocca, segno che l’attore vorrebbe “silenzio” sulla questione.

Can Yaman: fuga dai social dopo la bufera

Le foto di Chi raffiguranti Can Yaman e Diletta Leotta durante quella che sarebbe sembrato una cena romantica hanno rapidamente fatto il giro dei social, e forse l’attore turco non era pronto all’ondata di gossip che lo ha travolto nelle scorse ore a seguito del suo avvistamento con la conduttrice.

Alcune delle fan di Yaman non avrebbero preso bene la notizia della presunta liaison, e quindi avrebbero riempito i suoi profili d’insulti costringendo Yaman a limitare la visibilità (e la possibilità di commentare) sui suoi profili social. L’attore, tramite stories, ha anche scritto “Fatti miei”, probabilmente in riferimento alla presunta liaison con la conduttrice che ovviamente non ha mancato di sollevare un’ondata di gossip.

L’avvistamento a Roma

Secondo Chi Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero soggiornato nello stesso hotel di Roma dove l’attore si era recato per impegni di lavoro (avrebbe infatti partecipato a uno spot di Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini). Nelle stesse ore il settimanale di Signorini sarebbe riuscito a paparazzare l’attore e la conduttrice in un ristorante, e sui social Diletta Leotta ha invece condiviso l’immagine di un mazzo di fiori (che, secondo qualcuno tra i fan dei social, potrebbero esserle stati donati proprio dall’attore turco). I due confermeranno le voci in merito alla liaison? Al momento entrambi si sono chiusi nel massimo riserbo, ma sui social continua a impazzare il gossip.

