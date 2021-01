Dopo la nascita della piccola Melania Laura Barriales ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo bebè.

Laura Barriales e il marito Fabio Cattaneo allargano la loro famiglia: dopo la nascita della piccola Melania (avvenuta nel 2018) la coppia ha annunciato di aspettare un secondo bebè. A dare il gioioso annuncio è stata la showgirl spagnola, che in un suo post via social ha rivelato:

“Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurabarriales/

Laura Barriales incinta: l’annuncio

Mostrando le prime rotondità del suo pancino in compagnia della sua prima figlia, Melania, Laura Barriales ha annunciato via social che presto diventerà mamma per la seconda volta. La conduttrice è sposata dal 2017 con l’imprenditore ticinese Fabio Cattaneo, e nel 2018 i due sono diventati genitori per la prima volta.

In tanti tra fan, colleghi e amici del mondo dello spettacolo hanno fatto i loro auguri alla coppia tra i commenti al post della Barriales, e molti sono curiosi di sapere per quando sarebbe prevista la nascita del secondo bebè (al momento non precisata dalla showgirl).

I problemi di salute dopo il parto

Oltre ad alcuni problemi di salute dopo il parto Laura Barriales ha confessato a Pomeriggio Cinque che per diversi mesi sarebbe stata preoccupa per sua figlia Melania, che durante il suo primo anno di vita sarebbe stata ricoverata per convulsioni febbrili. Oggi fortunatamente tutto si sarebbe risolto, e la piccola starebbe bene. “Niente di grave, ma da mamma giovane inesperta ogni cosa l’affronti con una certa ansia finché non si acquista una certa esperienza”, aveva raccontato la showgirl nel salotto tv di Barbara D’Urso.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurabarriales/