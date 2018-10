Laura Barriales è mamma per la prima volta!

La conduttrice Laura Barriales ha partorito a Lugano la sua prima figlia, Melania: l’annucio su Instagram.

Laura Barriales è diventata mamma per la prima volta: la conduttrice spagnola sposata con l’imprenditore Fabio Cattaneo ha partorito la sua prima figlia in un clinica di Lugano. La bambina si chiama Melania, e sia lei che la mamma stanno bene. “Finalmente ti ho con me, figlia mia”, ha scritto la conduttrice in un post su Instagram condividendo la sua gioia con i fan.

Laura Barriales ha partorito la sua prima figlia

Gioia immensa per la conduttrice Laura Barriales, che il 30 ottobre ha dato alla luce la sua piccola Melania in una clinica privata a Lugano. La conduttrice ha dato l’annuncio ai fan con un post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Barriales (@laurabarriales) in data: Ott 30, 2018 at 4:27 PDT



La conduttrice aveva annunciato la gravidanza lo scorso giugno sempre tramite social, e molti erano stati i fan a condividere la loro emozione per la lieta novità. Per Laura Barriales si tratta della prima figlia nata dal travolgente amore con suo marito, l’imprenditore Fabio Cattaneo, sposato con una cerimonia top secret l’anno scorso.

Laura Barriales: il matrimonio top secret

Per le sue nozze Laura Barriales ha scelto di sposarsi alla presenza di pochi intimi, e lontano dalle luci dei riflettori. Solo qualche tempo dopo il fatidico sì ha annunciato pubblicamente di essersi sposata con un post sul suo profilo Instagram:

“Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme…” aveva scritto. Il grande amore tra la conduttrice spagnola e l’imprenditore è stato coronato adesso dall’arrivo di Melania, e chissà quante novità straordinarie arriveranno in futuro!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurabarriales/